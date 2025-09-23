Una serata da ricordare per l’Arezzo, che compie una rimonta strepitosa e porta a casa tre punti preziosissimi contro una Pianese coraggiosa ma incapace di reggere il ritmo degli amaranto. Dopo un avvio complicato, con Filippis pronto a neutralizzare Pattarello nei primi secondi, la Pianese trova due gol lampo con Chesti e Bellini che sembrano indirizzare la partita a favore dei bianconeri. Ma l’Arezzo non si scompone e al 15’ della ripresa Pattarello trasforma un rigore e accende la rimonta, confermandosi ancora una volta bestia nera della Pianese. La squadra di Bucchi prende il comando delle operazioni: al 30’ st Tavernelli pareggia con freddezza approfittando di un’uscita non perfetta del portiere avversario, mentre il 44’ st vede ancora Pattarello protagonista con una magia che regala il vantaggio agli amaranto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo da leggenda: rimonta spettacolare e vittoria per 4-2 sulla Pianese