ArchiTalks il design piacentino narrato dai professionisti del territorio
ArchiTalks è il nuovo progetto editoriale che si propone come catalizzatore per la comunità di architetti piacentini, offrendo una piattaforma di confronto e ispirazione sulle sfide del presente e le prospettive future della disciplina. L’iniziativa ha luogo dalla volontà di valorizzare il design. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: architalks - design
“ArchiTalks”, il design piacentino narrato dai professionisti del territorio.