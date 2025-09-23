Il piccolo Archie Harrison di Sussex, primogenito di Harry e Meghan Markle, non frequenterà l' Eton College, prestigiosa scuola maschile del Regno Unito. Verrà a rompersi, dunque, una tradizione, dato che sia Harry, sia William sono stati entrambi studenti del celebre istituto. Questo apre a molti interrogativi. Attualmente Harry e Meghan vivono con i loro figli - Archie e Lilibet - nella casa di Montecito, in California. La vita dei due Duchi di Sussex è molto distante da quella dei membri della Famiglia Reale. Tuttavia di recente è stato detto che i figli del secondogenito di Re Carlo III potrebbero frequentare una scuola britannica, in futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Archie non ci andrà". Un altro "smacco" di Harry alla Royal Family