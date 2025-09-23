ARC Raiders Embark Studios annuncia i Server Slam ed i preordini con bonus

Embark Studios richiama tutti i Raiders su una letale Terra del futuro nell’imminente extraction adventure ARC Raiders per un Server Slam a tempo limitato che si terrà dal 17 al 19 ottobre. Prima del lancio del gioco il 30 ottobre, i giocatori possono accedere, equipaggiarsi e combattere per un bottino ad alto rischio nell’ampio sandbox PvPvE su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Game Store, con i preordini aperti ora. Il Server Slam di ARC Raiders sarà disponibile in tutto il mondo il 17 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam ed Epic Game Store, senza bisogno di preregistrazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - ARC Raiders, Embark Studios annuncia i Server Slam ed i preordini con bonus

