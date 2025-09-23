Arbitri riforma clamorosa in Serie A e B dopo le polemiche di questo avvio Repubblica? Potrebbe esserci una rivoluzione storica per l’AIA ecco cosa potrebbe succedere

Arbitri, potrebbe verificarsi una riforma clamorosa in Serie A e B per l’AIA dopo le polemiche di questo inizio di stagione. Un avvio di campionato velenoso, segnato da troppi errori arbitrali. Dalle polemiche di Verona-Juventus a quelle di Napoli-Pisa, la classe arbitrale è finita sotto accusa, e ora sul tavolo della Federcalcio c’è un progetto di riforma che ha del clamoroso. Come riportato da Repubblica, si studia un piano per togliere all’AIA il controllo sui fischietti di Serie A e B. Una nuova struttura autonoma per gli arbitri. L’obiettivo della riforma è drastico: creare una struttura autonoma, fuori dai giochi politici e dalle logiche interne all’Associazione Italiana Arbitri, che gestisca in modo professionale la selezione e la designazione dei direttori di gara dei due massimi campionati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

