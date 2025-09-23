Arbitri riforma clamorosa in Serie A e B dopo le polemiche di questo avvio Repubblica? Potrebbe esserci una rivoluzione storica per l’AIA ecco cosa potrebbe succedere
Arbitri, potrebbe verificarsi una riforma clamorosa in Serie A e B per l’AIA dopo le polemiche di questo inizio di stagione. Un avvio di campionato velenoso, segnato da troppi errori arbitrali. Dalle polemiche di Verona-Juventus a quelle di Napoli-Pisa, la classe arbitrale è finita sotto accusa, e ora sul tavolo della Federcalcio c’è un progetto di riforma che ha del clamoroso. Come riportato da Repubblica, si studia un piano per togliere all’AIA il controllo sui fischietti di Serie A e B. Una nuova struttura autonoma per gli arbitri. L’obiettivo della riforma è drastico: creare una struttura autonoma, fuori dai giochi politici e dalle logiche interne all’Associazione Italiana Arbitri, che gestisca in modo professionale la selezione e la designazione dei direttori di gara dei due massimi campionati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Arbitri, la Figc prepara la riforma: meno potere all’Aia e più professionalità - La Federcalcio lavora a una rivoluzione per il settore arbitrale, come riportato da Repubblica. Si legge su tuttomercatoweb.com
Arbitri, dal 2026/27 rivoluzione in Serie A e B: nasce una società indipendente sul modello inglese - Un modello molto simile a quello già attivo in Inghilterra, dove Howard Webb guida la PGMOL coordinando 162 arbitri e oltre 350 assistenti, con 20 professionisti a tempo pieno e 84 a contratto. gonfialarete.com scrive