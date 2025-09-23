Aquila Domani arriva la capolista

Arezzo, 23 settembre 2025 – Sfida delicata domani pomeriggio alle 15 al “Brilli Peri”, dove l’Aquila Montevarchi attende il Seravezza Pozzi per il turno infrasettimanale della quarta giornata di campionato. La squadra di Simone Marmorini è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il bilancio parla di un solo punto in tre giornate (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 4 reti realizzate e 8 subite: numeri che confermano le difficoltà difensive mostrate in questo avvio. I rossoblù si trovano al 17° posto in classifica, penultimi davanti soltanto al Trestina. Al “Brilli Peri” arriverà però la formazione più in forma del girone: il Seravezza Pozzi, capolista a punteggio pieno con 9 punti, 4 gol realizzati e soltanto 1 subito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aquila. Domani arriva la capolista

