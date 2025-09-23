Aprono le Cantine Via al Giro Rock Pass per astemi

È iniziata la settimana che porterà, sabato 27 e domenica 28, al primo dei tre weekend di Morbegno in Cantina. Le aspettative sono alte anche perché si è registrato un aumento nelle vendite dei pass rispetto ai già buoni numeri dello scorso anno. "Non vediamo l’ora di dare il via a questa nuova edizione e di presentare le novità introdotte che stanno suscitando molta curiosità - assicura la presidente del Consorzio turistico Viola Vanini -. Morbegno in Cantina si è affermato per la sua proposta di qualità, ma piace molto anche per i luoghi caratteristici che ospitano le degustazioni e per la calorosa accoglienza dei volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

