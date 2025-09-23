Apre Sant' Agostino | Piatti moderni e alternativi omaggiando il territorio piacentino

23 set 2025

Si chiamerà “SantAgostino” il nuovo ristorante che il prossimo 2 ottobre aprirà i battenti tra quelle mura che hanno ospitato il precedente locale dello chef Luigi Taglienti (che ha chiuso la scorsa primavera). La location è affascinante, con ingresso da via Giordani, a due passi dallo Stradone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

