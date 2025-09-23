Apre la stagione venatoria elevate dagli agenti 7 sanzioni amministrative
Nella scorsa giornata di domenica 21 settembre si è ufficialmente aperta la stagione venatoria, in Emilia Romagna. La polizia provinciale di Ferrara è stata impegnata sul territorio con 4 pattuglie, per un totale di 9 agenti, più uno all'interno dell'ufficio di comando, in supporto ai cittadini. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Apertura caccia in Toscana domenica 21 settembre. Le regole, le specie e le novità della stagione 2025/26 - Come da calendario venatorio approvato dalla Regione, le doppiette potranno sparare ufficialmente da domenica 21 settembre fino al 31 gennaio 2026 ... Scrive lanazione.it
Si apre la stagione della caccia, la denuncia della LAC: “Liguria tra le regioni con deroghe illegittime per sparare a fringuelli e storni” - L'intervento della Lega per l'Abolizione della Caccia: "Sono specie protette dalla Direttiva UE sull'avifauna 147 del 2009" ... Riporta imperiapost.it