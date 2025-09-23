Appuntamento sull’Alzheimer | Sensibilizzare per includere

Un incontro per parlare di Alzheimer non solo come malattia, ma come sfida collettiva di consapevolezza e inclusione. È questo lo spirito di ‘Alzheimer, sensibilizzare per includere’, l’evento in programma domani alle 17,30 nella Sala Convegni della Casa delle Imprese (viale Amendola 56d). L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, vuole offrire strumenti utili a famiglie e caregiver e diffondere una cultura più attenta verso chi convive con l’Alzheimer (settembre è il mese dedicato alla malattia) e altre forme di demenza. Promosso da Ancos Comitato Bologna Metropolitana e dall’Associazione Alzheimer Imola, con il patrocinio di Confartigianato Bologna Metropolitana, l’incontro è gratuito ma su prenotazione (numero verde 800 533060 o e-mail g. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

