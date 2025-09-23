Approvato il Put Bongiorni | In via Boselli saranno 2 o massimo 3 gli alberi da tagliare

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato l’ok in Consiglio comunale al nuovo Piano urbano del traffico, che ha una validità di due anni. Il documento, al quale ha lavorato il vicesindaco Matteo Bongiorni, passato in Consiglio comunale dopo due intense sedute, che avevano l’obiettivo di vagliare oltre 130 osservazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

