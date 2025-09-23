Approvato il Put Bongiorni | In via Boselli saranno 2 o massimo 3 gli alberi da tagliare
È arrivato l’ok in Consiglio comunale al nuovo Piano urbano del traffico, che ha una validità di due anni. Il documento, al quale ha lavorato il vicesindaco Matteo Bongiorni, passato in Consiglio comunale dopo due intense sedute, che avevano l’obiettivo di vagliare oltre 130 osservazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approvato il Put, Bongiorni: «In via Boselli saranno 2 o massimo 3 gli alberi da tagliare»; Piano urbano del traffico, ok in Consiglio dopo 11 ore di discussione; Lo sfogo di Bongiorni Ogni riqualificazione non può diventare una battaglia.