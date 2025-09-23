ritardo nella distribuzione di “the savant” su apple tv+. La piattaforma di streaming Apple TV+ ha deciso di posticipare il debutto della serie “The Savant”, un thriller con forti connotazioni politiche, originariamente previsto per il 26 settembre 2025. La sospensione si inserisce in un contesto caratterizzato da eventi recenti che hanno coinvolto figure pubbliche e temi sensibili, influenzando le scelte editoriali della piattaforma. motivazioni e contesto del rinvio. Secondo fonti di settore, la decisione di rimandare la messa in onda nasce a seguito dell’assassinio di Charlie Kirk, figura pubblica al centro del racconto della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Apple TV rimanda l’uscita del thriller politico The Savant