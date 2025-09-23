appiani il pittore di napoleone figura chiave del neoclassicismo

Ha immortalato Napoleone nei momenti salienti della sua ascesa. E realizzato ritratti, intensi e sofisticati, di figure chiave della vita culturale milanese, come Parini, i fratelli Verri, Monti, Foscolo, e della corte imperiale, tra cui Joséphine de Beauharnais, rappresentata con la stessa grazia e dignità riservata alle divinità classiche. Parliamo di Andrea Appiani, ‘primo pittore’ di Napoleone in Italia, raffinato interprete della parabola politica e culturale di un’intera epoca. Insignito di medaglie onorifiche come la Légion d’honneur, definito il “pittore delle Grazie”, figura chiave del neoclassicismo milanese e nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

