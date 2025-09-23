M ilano, 22 set. (askanews) – Maghi, streghe, Babbani e tutto l’immaginario del mondo di Hogwarts, il fan del maghetto occhialuto possono finalmente immergersi nella mostra incantata che ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo. Harry Potter: The Exhibition ha aperto a Milano. Leggi anche › Cast di “Harry Potter”: annunciati gli attori per Harry, Hermione e Ron Un tuffo nel mondo di Hogwarts: “Harry Potter: The Exhibition” è arrivata a Milano. Questa mostra svela il dietro le quinte ed entusiasma i visitatori attraverso un potente storytelling e una tecnologia interattiva e innovativa, mentre esplorano i momenti più amati dei film di Harry Potter. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Appena inaugurata, la mostra si compone di 25 stanze diverse piene di oggetti di scena e costumi originali di tutti i film. E si può anche giocare a Quidditch o entrare nell'aula di pozioni e di divinazione