Appena inaugurata la mostra si compone di 25 stanze diverse piene di oggetti di scena e costumi originali di tutti i film E si può anche giocare a Quidditch o entrare nell' aula di pozioni e di divinazione
M ilano, 22 set. (askanews) – Maghi, streghe, Babbani e tutto l’immaginario del mondo di Hogwarts, il fan del maghetto occhialuto possono finalmente immergersi nella mostra incantata che ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo. Harry Potter: The Exhibition ha aperto a Milano. Leggi anche › Cast di “Harry Potter”: annunciati gli attori per Harry, Hermione e Ron Un tuffo nel mondo di Hogwarts: “Harry Potter: The Exhibition” è arrivata a Milano. Questa mostra svela il dietro le quinte ed entusiasma i visitatori attraverso un potente storytelling e una tecnologia interattiva e innovativa, mentre esplorano i momenti più amati dei film di Harry Potter. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: appena - inaugurata
Attraversano la passerella appena inaugurata a bordo di un quad
Orgoglio Nerd. John Williams · Harry's Wondrous World (Theme from Harry Potter). Il mondo di Harry Potter torna in Italia con una mostra speciale, appena inaugurata al The Mall di Milano. Un viaggio che attraversa tutta la storia della saga: dai film più amati - facebook.com Vai su Facebook
inaugurata a Roma la mostra sull'artista Marcella Mencherini; AL MUSEO DIOCESANO INAUGURATA LA MOSTRA “UN DONO PREZIOSO”; Il consigliere delegato Alessandro Scarpa “Marta” a Bologna per l'inaugurazione della mostra dedicata alla memoria del Beato don Olinto Marella.