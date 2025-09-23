Appello di Muzzarelli in Regione per tutelare Portovecchio dal fotovoltaico
“Individuare percorsi alternativi di recupero e riqualificazione del complesso storico di Portovecchio, a San Martino Spino di Mirandola, in coerenza con le esigenze di tutela e con la pianificazione territoriale”.La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Gian. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: appello - muzzarelli
L’appello dell’agenzia Coopservice: "Uffici e ospedali ci cercano. Ma anche condomini, centri commerciali e aziende private. Ci servono vigilantes , pronti ad assumerne 700 in tutta la regione". - facebook.com Vai su Facebook
Appello di Muzzarelli in Regione per tutelare Portovecchio dal fotovoltaico; Crisi Maserati a Modena: il Pd sollecita il governo a intervenire per tutelare i lavoratori.
Bufala, Coldiretti Lazio scrive alla Regione: “Urgente confronto per tutelare le aziende” - “Serve un confronto immediato con la Regione Lazio per scongiurare speculazioni e tutelare uno dei settori più strategici del nostro agroalimentare: quello bufalino”. Riporta rietinvetrina.it