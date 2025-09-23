Appello dei sindacati | Ecco le richieste per supportare il distretto calzaturiero
Individuare nuove strategie di sviluppo per il distretto calzaturiero fermano partendo dal patrimonio di conoscenze e competenze dei lavoratori, dall’ innovazione e la ricerca per arrivare ad adeguato strumenti di supporto soprattutto alle piccole e piccolissime aziende. Sono queste, in sintesi, le proposte avanzate dalle segreterie Filctem Cgil e Femca Cisl sottoscritte rispettivamente da Frediana Tarquini e Francesco Interlenghi. "Nelle ultime settimane, a ridosso del Micam, abbiamo assistito a diversi interventi di imprenditori e associazioni datoriali in merito alla situazione che sta attraversando il settore della moda, con particolare attenzione al comparto delle calzature – si legge nel documento – e sono state diverse le richieste di aiuto per le imprese, dalla defiscalizzazione, all’abbattimento del costo del lavoro, fino al dibattito sulla Zes. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: appello - sindacati
Aeroporto di Salerno, in un anno oltre 400mila passeggeri: l'appello dei sindacati
Droni e telefonini in carcere, l’appello dei sindacati: “Schermare i penitenziari”
Patto per lo sviluppo. Appello dei sindacati: "Facciamo un osservatorio per proteggere il lavoro"
#Foggia, l’appello dei sindacati di polizia: “Servono più psicologi per prevenire i drammi dei suicidi” - X Vai su X
In migliaia a Trieste hanno risposto oggi all’appello dello sciopero generale indetto dai sindacati di base in nome di Gaza. L’appuntamento al Porto è molto partecipato. Foto Lasorte #blocchiamotutto #triestesocial #gaza - facebook.com Vai su Facebook
Appello dei sindacati: Ecco le richieste per supportare il distretto calzaturiero; Non si può lavorare in cantiere nelle ore più calde in estate, Todde emani l'ordinanza; Appello dei sindacati edili a Todde: “Stop del lavoro nelle ore più calde”.
Appello dei sindacati: "Ecco le richieste per supportare il distretto calzaturiero" - Il documento sottoscritto dalle segreterie di Filctem Cgil e Femca Cisl: "Purtroppo si sta tentando di affrontare una crisi con strumenti capaci di tamponare le difficoltà ma non di risolvere i proble ... Da ilrestodelcarlino.it
L'appello dei sindacati: Governo ed enti locali si assumano la responsabilità sull'ex Ilva - Governo, Parlamento ed enti locali si assumano la responsabilità di assicurare decarbonizzazione e piena occupazione per l'ex Ilva: è l'appello lanciato dai sindacati al termine dell'incontro a ... Riporta rainews.it