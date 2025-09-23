Appalti Pubblici scatta la Procura | acquisiti atti in Provincia di Avellino

Avellino, 23 settembre – La Guardia di Finanza ha acquisito documenti all’interno dell’area tecnica della Provincia di Avellino. Stando a quanto si apprende, l’attività si inserisce in un’indagine sugli appalti pubblici, attualmente coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

