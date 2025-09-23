Appalti Pubblici scatta la Procura | acquisiti atti in Provincia di Avellino

Avellinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 23 settembre – La Guardia di Finanza ha acquisito documenti all’interno dell’area tecnica della Provincia di Avellino. Stando a quanto si apprende, l’attività si inserisce in un’indagine sugli appalti pubblici, attualmente coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appalti - pubblici

Cina: adotta misure contro dispositivi medici importati da UE in appalti pubblici

Ottenevano appalti pubblici grazie ad un consorzio già colpito dall'interdittiva antimafia

Caserta e San Nicola la Strada, appalti pubblici per il verde: 22 rinvii a giudizio

Appalti Pubblici, scatta la Procura: acquisiti atti in Provincia di Avellino; Appalti truccati nei Comuni, scatta l'arresto per ex consigliere regionale e sindaco; Appalti a Fiumicino: nove le misure cautelari.

appalti pubblici scatta procuraCorruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari - Ai domiciliari un dipendente della Provincia di Perugia, uno del Consorzio di bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia (Siena) e un imprenditore, altri tre indagati fra cui un geometra ... Si legge su lanazione.it

appalti pubblici scatta procuraAppalti pilotati: tre ai domiciliari, c’è anche un dipendente della Provincia di Perugia - La Procura di Perugia ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per un funzionario della Provincia di Perugia, che sarebbe in pensione da pochi mesi, un altro del Consorzio di Bonifica Val di Chia ... Lo riporta umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Appalti Pubblici Scatta Procura