App per vedere la TV sul cellulare Android e iPhone

Ogni volta che ci allontaniamo da casa e desideriamo guardare le nostre trasmissioni preferite trasmesse in TV, possiamo fare affidamento sul nostro fedele smartphone, ormai un vero e proprio "contenitore universale": basta utilizzare le app giuste e una connessione LTE stabile o un hotspot Wi-Fi per poter gustare i principali canali televisivi tradizionali sullo schermo del nostro cellulare. La maggior parte delle app fornite per gli smartphone attuali è gratuita, ma possiamo accedere anche ai canali satellitari e ad alcuni servizi a pagamento se lo desideriamo. In questa guida vi mostreremo tutte le migliori app per vedere la TV sul cellulare, sia per i possessori di smartphone Android sia per i possessori di iPhone.