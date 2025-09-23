Api sentinelle d’Italia | la loro tutela ora è salute pubblica
Nel corso di un vivace incontro dedicato alla relazione tra salute pubblica e apicoltura, Orazio Schillaci ha ribadito la centralità delle api per la vita quotidiana e per l’economia del Paese. Il messaggio, nitido e appassionato, ha rimesso al centro dell’attenzione istituzionale la loro tutela come questione sanitaria di primissimo piano. Il significato delle api . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sentinelle - italia
CENA CON GAZA martedì 30 settembre 2025 Al Cecchi, Piola oltre frontiera, Cecchi Point Casa del Quartiere, Via Antonio Cecchi, 17 – Torino, Italia H 19.00 Dialogo con Raffaele Avagliano su Santa Eccedenza, La lotta allo spreco alimentare: u - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia nell'operazione Sentinella dell'Est, Crosetto: "Ma non siamo pronti ad attacco russo o di altri, per 20 anni zero investimenti" - X Vai su X
Le api “sentinelle” dell’ambiente nelle 5 Terre - Il Parco ha adottato il «Monitoraggio della qualità ambientale e rilevamento melissopalinologico tramite ... Lo riporta ilsecoloxix.it