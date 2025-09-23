Api sentinelle d’Italia | la loro tutela ora è salute pubblica

Nel corso di un vivace incontro dedicato alla relazione tra salute pubblica e apicoltura, Orazio Schillaci ha ribadito la centralità delle api per la vita quotidiana e per l’economia del Paese. Il messaggio, nitido e appassionato, ha rimesso al centro dell’attenzione istituzionale la loro tutela come questione sanitaria di primissimo piano. Il significato delle api . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Api, sentinelle d'Italia: la loro tutela ora è salute pubblica

