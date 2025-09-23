Api Holdig e Socar accordo firmato Il closing Golden Power permettendo entro i primi tre mesi del 2026 Preserveremo i livelli occupazionali e tutela dell' ambiente

FALCONARA - «Preserveremo i livelli occupazionali e tutela dell'ambiente». Il closing, se non ci saranno ostacoli, sarà entro i primi tre mesi del. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Api Holdig e Socar, accordo firmato. Il closing (Golden Power permettendo) entro i primi tre mesi del 2026. «Preserveremo i livelli occupazionali e tutela dell'ambiente»

