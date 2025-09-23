Aperto il bando case popolari | Stop alle discriminazioni avanti i diritti

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2025 è aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e Sociale (ERS) a Parma. L’apertura cade in un momento particolarmente significativo: con la sentenza n. 19022025, pubblicata il 22 luglio, il Tribunale di Bologna ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Emergenza casa, i sindacati Sunia, Sicet e Uniat lanciano l’allarme: “Il bando per gli alloggi popolari non basta, subito l'agenzia” - Genova – Via al nuovo bando per ottenere una casa popolare a Genova: la procedura è iniziata lunedì, le domande potranno essere presentate entro dicembre (tre mesi di tempo e non più uno come preceden ... Scrive ilsecoloxix.it

Case popolari, nuovo bando: requisiti, date e come fare domanda - Possono partecipare tutti i cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, maggiorenni, con residenza anagrafica o attività lavorativa principale nel Comune di Genova (o nei Comuni del baci ... Segnala genovatoday.it