Anziano muore dopo schianto imputato in aula si difende | Ho frenato e poi ha impattato l' auto

Prosegue il processo per la morte di Salvatore Monaco, l’83enne deceduto il 29 settembre 2020 a seguito di un incidente in via Agostino Stellato a San Prisco. Nell’udienza di ieri, dinanzi al giudice monocratico Giuseppe Zullo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato ascoltato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Caldo record, due morti in Sardegna. Bambina di 10 anni muore a Versailles, ipotesi infarto. Una vittima al pronto soccorso di Genova, l'anziano era disidrato

Caldo torrido a Genova, anziano muore per scompenso cardiaco. L’ospedale: «Solo oggi nove accessi per alte temperature»

Paese sotto shock: anziano muore schiacciato dal trattore in campagna

Anziano muore dopo schianto, imputato in aula si difende: Ho frenato e poi ha impattato l'auto; Incidente alla guida dell’auto a 88 anni. Muore dopo un mese e mezzo di agonia; Schianto dopo un sorpasso. Muore contro un albero.

Schianto tra auto e vespa, muore 69enne. L'automobilista fugge - La tragedia nelle prime ore della mattinata odierna 13 settembre nei pressi di villa Draghi a Montegrotto Terme. Secondo padovaoggi.it

Schianto, muore a un anno dopo 5 giorni di agonia - L’incidente sabato a Recanati con l’auto finita contro un albero: il papà era ferito lievemente e la piccola era stata trasportata al Salesi ... Si legge su msn.com