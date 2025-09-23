Anva Confesercenti Toscana | Luca Taddeini nuovo presidente regionale
Luca Taddeini è il nuovo presidente regionale ANVA per la Toscana, l'associazione del commercio su aree pubbliche aderente a Confesercenti. L'elezione è avvenuta oggi pomeriggio, 23 settembre 2025, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Mirco Sbrolli confermato alla guida degli ambulanti Anva Confesercenti
Mirco Sbrolli confermato alla guida degli ambulanti Anva Confesercenti Pisa
Andrea Salvan è il nuovo Presidente di ANVA (Associazione nazionale venditori ambulanti) provinciale, aderente a Confesercenti Bologna. Eletto il 4 settembre al termine dell'Assemblea Elettiva provinciale, guiderà il sindacato degli ambulanti con priorità s
Firenze: Mercato di Natale in Piazza Santa Croce, dal 23 novembre al 22 dicembre; L'allarme di Confesercenti: Il mercato di Pisanova rischia di scomparire; Mercato di Pisanova, dura presa di posizione di Anva.
Mercato Don Baroni a Lucca: "Un bando per riassegnare i posti vuoti" - L'Anva Lucca, sindacato ambulanti di Confesercenti Toscana, chiede al Comune di Lucca di bandire i posteggi vuoti del mercato bisettimanale del Don Baroni, per permettere ai concessionari di ...