Antonio Marseglia nuovo consigliere dell’VIII Municipalità per Napoli Capitale – Popolo della Famiglia

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Antonio Marseglia entra ufficialmente a far parte del Consiglio dellVIII Municipalità di Napoli, subentrando in surroga a Maria Rosaria Marino, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Con la sua nomina, il movimento Napoli CapitalePopolo della Famiglia rafforza la propria presenza nelle istituzioni locali, con l’obiettivo di contribuire in maniera concreta al miglioramento della qualità della vita nei quartieri dell’VIII Municipalità, che comprendono anche l’area di Scampia. Marseglia, collaboratore scolastico da anni impegnato sia a livello sindacale che sociale, porta con sé un bagaglio di esperienza e di vicinanza reale al territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

antonio marseglia nuovo consigliere dell8217viii municipalit224 per napoli capitale 8211 popolo della famiglia

© Anteprima24.it - Antonio Marseglia nuovo consigliere dell’VIII Municipalità per “Napoli Capitale – Popolo della Famiglia”

In questa notizia si parla di: antonio - marseglia

Orta Nova, il consigliere Marseglia sul voto per il presidente del consiglio: “Fare opposizione non significa dire sempre no”; Comunali Napoli 2021, tutti i nomi dei candidati alla Municipalità 8; Giuseppe Conte e il suo curriculum, l'incarico 'nascosto' è un altro: è nel cda di una società del gruppo Marseglia.

Cerca Video su questo argomento: Antonio Marseglia Nuovo Consigliere