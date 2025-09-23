Antonio Marseglia nuovo consigliere dell’VIII Municipalità per Napoli Capitale – Popolo della Famiglia

Tempo di lettura: 3 minuti Antonio Marseglia entra ufficialmente a far parte del Consiglio dell’VIII Municipalità di Napoli, subentrando in surroga a Maria Rosaria Marino, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Con la sua nomina, il movimento Napoli Capitale – Popolo della Famiglia rafforza la propria presenza nelle istituzioni locali, con l’obiettivo di contribuire in maniera concreta al miglioramento della qualità della vita nei quartieri dell’VIII Municipalità, che comprendono anche l’area di Scampia. Marseglia, collaboratore scolastico da anni impegnato sia a livello sindacale che sociale, porta con sé un bagaglio di esperienza e di vicinanza reale al territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Antonio Marseglia nuovo consigliere dell’VIII Municipalità per “Napoli Capitale – Popolo della Famiglia”

