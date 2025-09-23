Antonio Feriero chi è il gommista delle star a Milano | i vip passati dall’officina

Quasi mezzo secolo di storia e il traguardo di 45 candeline per l’attività. Era il 1° aprile 1980 quando Antonio “Tony” Feriero ha aperto il suo negozio in viale Papiniano. Dopo aver lavorato per anni come responsabile delle corse mondiali per Goodyear dove si occupava di ricerca e sviluppo degli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it