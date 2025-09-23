Antinfluenzale Marinoni | Stagione impegnativa meglio portarsi avanti con le prenotazioni

"In base alle previsioni la prossima stagione sembra impegnativa: è meglio portarsi avanti con le prenotazioni". Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici di Bergamo, consiglia di non tardare a contattare il proprio medico di medicina generale per ricevere il vaccino antinfluenzale. Se non subentreranno problematiche logistiche o organizzative, le somministrazioni prenderanno il via il 1° ottobre, cominciando dagli anziani e dai pazienti fragili, mentre dal 13 ottobre saranno disponibili gratuitamente per tutti. Abbiamo intervistato il dottor Marinoni chiedendogli di tracciare una road map della campagna vaccinale 2025-2026.

