Antifa gruppo terrorista Trump firma il decreto

Trump ha firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Antifa gruppo terrorista, Trump firma il decreto

In questa notizia si parla di: antifa - gruppo

Trump designa il gruppo "Antifa" come una delle organizzazioni terroristiche principali

Donald Trump designa Antifa (il gruppo antifascista di estrema sinistra) come un’organizzazione terroristica

Usa, Trump definisce gruppo Antifa un'organizzazione terroristica: "Malato e pericoloso disastro di estrema sinistra, chi la finanzia sia indagato"

Un gruppo di manifestanti pro-Pal ha assaltato la stazione Centrale di Milano: distrutte le vetrate, persone sequestrate e lancio di lacrimogeni. Agli antifascisti, non frega nulla di Gaza: vogliono solo avere una scusa per sfogare la loro violenza. - X Vai su X

Di fronte all’ennesima provocazione di un gruppo di fascisti - Movimento Rivoluzione Nazionale - che si è dato appuntamento il 15 febbraio alle 15.00 proprio nella piazza simbolo del terrorismo nero che ha colpito la città di Bologna 45 anni fa, come antifascis - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono gli Antifa in America, il gruppo che Trump vorrebbe classificare come terrorista dopo l'omicidio di Charlie Kirk; Antifascista terrorista, Orbán coglie al volo l’ideona di Trump; Antifa, cos'è il movimento antifascista e perché Trump lo ha dichiarato terrorista.

USA Trump firma decreto per dichiarare Antifa un'organizzazione terrorista - Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come organizzazione terroristica. Lo riporta bluewin.ch

Chi sono gli Antifa in America, il gruppo che Trump vorrebbe classificare come terrorista dopo l'omicidio di Charlie Kirk - Il presidente rilancia la guerra al movimento antifascista accusandolo di fomentare violenza politica, ma gli esperti dubitano che la mossa abbia basi legali solide ... Da wired.it