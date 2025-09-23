Antico Caffè Greco sequestrati arredi storici per 8 milioni di euro | Non dovevano essere spostati

Dipinti, sculture e mobili del Settecento: gli arredi dell’Antico Caffè Greco che erano stati portati via dagli ex gestori sono stati posti sotto sequestro. Valgono 8 milioni di euro e dovranno rientrare nello storico locale di via Condotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'Antico Caffè Greco di via Condotti, istituzione romana dal 1760, rischia la chiusura

Caffè Greco, sequestrati dipinti e sculture: portati dal titolare in 2 depositi

Antico Caffè Greco: sequestrati dipinti e sculture del '700. Il titolare li portati in due depositi senza avvertire la Soprintendenza - La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale.

Roma, indagato gestore Caffè Greco. Il gip: "Sequestro per evitare dispersione beni" - Tra i beni mobili sottoposti a vincolo e dichiarati di interesse culturale ci sono arredi, dipinti, suppellettili e oggetti di antiquariato di pregevole valore simbolo della Roma settecentesca