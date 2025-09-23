anticipazioni settimanali di forbidden fruit: trama e personaggi dal 29 settembre al 3 ottobre 2025. La nuova soap turca Forbidden Fruit, trasmessa dal 30 giugno 2025 su Canale 5, si sta affermando come uno degli appuntamenti quotidiani pi?? seguiti nel daytime. La serie, ambientata a Istanbul, ruota attorno alle vicende di due sorelle con personalit? opposte ma legate da un forte affetto. Le trame della settimana dal 29 settembre al 3 ottobre svelano intrighi, passioni e lotte di potere che coinvolgono i protagonisti principali. Di seguito, le anticipazioni dettagliate delle puntate in programmazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anticipazioni forbidden fruit dal 29 settembre al 3 ottobre 2025