Anteprima del Carnevale Pontese | una festa che parla di noi della nostra storia e della nostra comunità
Tempo di lettura: 2 minuti A pochi giorni dall’inizio di “Anteprima Carnevale” che si terrà a Ponte il 27 e 28 settembre, organizzato dal Comune di Ponte con il patrocinio della Provincia di Benevento e co-organizzato dal ‘Volks Drugen Club Benevento Air Cooled’ interviene il primo cittadino Antonello Caporaso: “Il 27 e 28 settembre vivremo insieme la prima edizione dell’ “Anteprima del Carnevale Pontese”, un’iniziativa fortemente voluta e costruita con passione che ci permette di valorizzare una tradizione sentita e amata da tutti: il nostro Carnevale. Sarà una due giorni di musica, cultura, giochi, condivisione e divertimento, in una location suggestiva come l’Abbazia di Santa Anastasia e Piazza XXII Giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: anteprima - carnevale
A Ponte arriva “Anteprima Carnevale”: due giorni di tradizione e gusto
Anteprima Carnevale, a Ponte una due giorni di tradizione e gusto
Ponte, “Anteprima Carnevale” ecco la giuria del Concorso “Maschera Pontese”
A Ponte arriva “Anteprima Carnevale”: due giorni di tradizione e gusto. Ecco la prima edizione del Concorso “Maschera Pontese” Il conto alla rovescia è iniziato: a Ponte, in provincia di Benevento, il 27 e 28 settembre debutta “Anteprima Carnevale”, la nuo - facebook.com Vai su Facebook
Ponte. Anteprima Carnevale ecco la giuria del Concorso Maschera Pontese.; Anteprima Carnevale, a Ponte una due giorni di tradizione e gusto; Ponte, “Anteprima Carnevale” ecco il programma della due giorni - - Quotidiano di.
Ponte, “Anteprima Carnevale” ecco il programma della due giorni - È stato ufficializzato il programma di "Anteprima Carnevale", la nuova manifestazione culturale e festiva, ideata per valorizzare e rinnovare l’identità del ... Da napolivillage.com