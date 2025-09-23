Tempo di lettura: 2 minuti A pochi giorni dall’inizio di “Anteprima Carnevale” che si terrà a Ponte il 27 e 28 settembre, organizzato dal Comune di Ponte con il patrocinio della Provincia di Benevento e co-organizzato dal ‘Volks Drugen Club Benevento Air Cooled’ interviene il primo cittadino Antonello Caporaso: “Il 27 e 28 settembre vivremo insieme la prima edizione dell’ “Anteprima del Carnevale Pontese”, un’iniziativa fortemente voluta e costruita con passione che ci permette di valorizzare una tradizione sentita e amata da tutti: il nostro Carnevale. Sarà una due giorni di musica, cultura, giochi, condivisione e divertimento, in una location suggestiva come l’Abbazia di Santa Anastasia e Piazza XXII Giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Anteprima del Carnevale Pontese”: una festa che parla di noi, della nostra storia e della nostra comunità