Annuncio in riviera | Una nuova caserma per i vigili del fuoco A breve faremo i lavori
La caserma dei Vigili del fuoco di San Benedetto passa ufficialmente allo Stato e non è più di proprietà della provincia di Fermo. Lo hanno annunciato ieri il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco e la sottosegretaria alle Finanze Lucia Albano a San Benedetto. La struttura di corso Mazzini sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Si tratta di un’operazione da oltre un milione di euro. "In questo modo San Benedetto avrà una rinnovata caserma dei Vigili del fuoco – ha spiegato Prisco – perché lo Stato, una volta perfezionata l’acquisizione, si procederà alla ristrutturazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
