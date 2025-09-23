Annunciata l' action camera DJI Osmo Nano È piccolissima ed è indossabile

Dday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una fotocamera ultracompatta e leggera, che può registrare anche in 4K a 60 FPS, con stabilizzazione avanzata e un sistema magnetico per un uso davvero a mani libere. 🔗 Leggi su Dday.it

annunciata action camera djiDji Osmo Nano è una mini action cam indossabile e modulare - leggera, utilizzabile a mani libere e dotata di tecnologie di imaging di alta qualità, l'ultima videocamera del produttore cinese di droni è praticamente una bodycam per creator. Come scrive domusweb.it

annunciata action camera djiGoPro annuncia l'uscita di due nuove action camera con la DJI Osmo Nano che rivaleggia con la data di lancio - In un testa a testa con DJI e la sua Osmo Nano, GoPro ha lasciato intendere che un secondo modello si aggiungerà alla tan ... Riporta notebookcheck.it

