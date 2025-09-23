Annalisa duetta con Paolo Santo | sapete che è il figlio di uno dei cantanti italiani più famosi di sempre?

Annalisa è pronta a tornare con un nuovo progetto discografico che si preannuncia già un successo. L'album, intitolato Ma io sono fuoco, contiene una sorpresa che ha acceso immediatamente la curiosità dei fan: un duetto con un nome forse ancora poco noto al grande pubblico, Paolo Santo. Ma dietro questo pseudonimo si cela un cognome celebre della musica italiana. Infatti, il misterioso artista che affianca Annalisa in uno dei brani più attesi dell'album è in realtà Paolo Antonacci, figlio e nipote d'arte. E no, non si tratta di semplici "parenti qualunque": il padre è Biagio Antonacci e il nonno è nientemeno che Gianni Morandi.

Paolo Santo: "Così sono nate le hit di Geolier e di Annalisa" - Paolo Santo, pseudonimo di Paolo Antonacci, figlio e nipote d'arte di due big molto amati dal pubblico, ovvero Biagio Antonacci e Gianni Morandi, si racconta per la prima volta ai microfoni di Radio ...

"L'Età d'oro" è il primo singolo di Paolo Antonacci, già autore di grandi successi (e figlio e nipote d'arte) - Classe 1995, Paolo è il primogenito di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi.