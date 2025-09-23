Annalisa annuncia la tracklist dell’album Ma io sono fuoco

e aggiunge nuove date al tour nei palazzetti. Sono 11 le tracce che compongono Ma io sono fuoco, il nuovo album di Annalisa in uscita il 10 ottobre. Questi i titoli delle canzoni annunciati oggi sui social, un ‘insieme di brani in cui coesistono il pop contemporaneo e le sonorità anni ’80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale. La tracklist completa. DIPENDE. PIAZZA SAN MARCO feat Marco Mengoni. DELUSA. ESIBIZIONISTA. MASCHIO. AVVELENATA feat Paolo Santo. EMANUELA. CHIODI. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Annalisa annuncia la tracklist dell’album Ma io sono fuoco

