Animali di grossa taglia ora ammessi in cabina | il primo volo da Milano a Roma
ABBONATI A DAYITALIANEWS Da oggi anche i cani di media e grande stazza possono viaggiare accanto ai loro proprietari in aereo. Le nuove disposizioni dell’ Enac permettono agli animali domestici oltre gli 8-10 kg di salire a bordo senza trasportino, a patto che vengano rispettate rigide misure di sicurezza pensate per garantirne il benessere e la tranquillità di tutti i passeggeri. Le compagnie aeree, tuttavia, restano libere di aderire o meno alle nuove regole. Il debutto ufficiale avviene oggi sul volo Milano Linate–Roma Fiumicino di Ita Airways, che ospita due cani di grossa taglia seduti accanto ai loro padroni: un evento che segna una svolta attesa da milioni di viaggiatori che considerano il proprio pet parte integrante della famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Trasporto animali in aereo: cambiano le regole in Italia • ENAC aggiorna le linee guida ammettendo i cani di grossa taglia in cabina, nuove regole su trasportini e documentazione: ITA Airways parte il 23 settembre.
Il contributo varia in base alla taglia del cane: 350 euro per i cani di grossa taglia, 250 euro per quelli di media taglia e 150 euro per gli animali di piccola taglia.
Ora i cani di taglia grande possono viaggiare nella cabina dell'aereo. Ecco le regole da rispettare e le cose da sapere - Almeno un paio i punti deboli della normativa predisposta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile per permettere ai cani di viaggiare in cabina
Parte ufficialmente il primo volo con cani di grossa taglia, le nuove regole - Parte il primo volo in Italia con a bordo cani di grossa taglia in cabina: ecco le nuove regole ENAC che rivoluzionano il modo di viaggiare con i nostri pet.