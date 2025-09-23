Angelo De Filippis nuovo presidente di Confagricoltura Taranto
Tarantini Time Quotidiano L’imprenditore Angelo De Filippis è il nuovo presidente di Confagricoltura Taranto. L’elezione è avvenuta ieri a Grottaglie, durante una partecipata assemblea che ha sancito il rinnovo del direttivo provinciale dell’organizzazione. Eletto anche il nuovo vicepresidente, l’imprenditore vitivinicolo Angelo Varvaglione. Accanto a loro il Comitato di presidenza composto da Francesco Basile (presidente onorario), Luca Lazzaro (già presidente di Confagricoltura Puglia e Taranto), Teo Ripa, Francesco De Filippis, Enzo Lupo e Giuseppe Tagliente. Nel suo discorso di insediamento, il neo presidente, che ha ricoperto nel precedente mandato la carica di vicepresidente, ha ribadito la volontà di proseguire nell’azione di rappresentanza degli agricoltori e nel sostegno alla crescita del comparto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: angelo - filippis
DOMENICA DI FORA TUT Se in mattinata non siete riusciti a passare, il Fora Tut vi aspetta a Vercelli nel pomeriggio!! Presenti anche il Presidente di Ascom Angelo Santarella e il Direttore Ascom Andrea Barasolo . Buono Shopping! - facebook.com Vai su Facebook
Angelo De Filippis nuovo presidente di Confagricoltura Taranto; Terracina, esonerato mister Antonio Palo; Asl, Piemonte a caccia di direttori. Tutti i nomi dei nuovi papabili.
Ospedale di Cuneo, De Filippis nuovo direttore sanitario - Giuseppe De Filippis, 58 anni, è il nuovo direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Come scrive ansa.it
Tiro a volo: Iezzi e De Filippis campioni italiani nel trap - Mauro De Filippis è il nuovo campione italiano di fossa olimpica (trap), specialità regina di tiro a volo. Riporta ansa.it