angelo de filippis nuovo presidente di confagricoltura taranto

Tarantini Time Quotidiano L’imprenditore Angelo De Filippis è il nuovo presidente di Confagricoltura Taranto. L’elezione è avvenuta ieri a Grottaglie, durante una partecipata assemblea che ha sancito il rinnovo del direttivo provinciale dell’organizzazione. Eletto anche il nuovo vicepresidente, l’imprenditore vitivinicolo Angelo Varvaglione. Accanto a loro il Comitato di presidenza composto da Francesco Basile (presidente onorario), Luca Lazzaro (già presidente di Confagricoltura Puglia e Taranto), Teo Ripa, Francesco De Filippis, Enzo Lupo e Giuseppe Tagliente. Nel suo discorso di insediamento, il neo presidente, che ha ricoperto nel precedente mandato la carica di vicepresidente, ha ribadito la volontà di proseguire nell’azione di rappresentanza degli agricoltori e nel sostegno alla crescita del comparto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

