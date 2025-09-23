Angelo compie 20 anni | concerto gratuito di Francesco Renga a Ventimiglia di Sicilia

Francesco Renga celebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “Angelo”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo, annunciando una nuova tappa che toccherà la Sicilia. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre a Ventimiglia di Sicilia dove l'artista sarà ospite della prima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

