Angelo compie 20 anni | concerto gratuito di Francesco Renga a Ventimiglia di Sicilia
Francesco Renga celebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “Angelo”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo, annunciando una nuova tappa che toccherà la Sicilia. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre a Ventimiglia di Sicilia dove l'artista sarà ospite della prima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: angelo - compie
Tanti auguri di buon compleanno all'onorevole Angelo Cresco che oggi compie 84 anni. A. Cresco: socialista lombardiano, operaio Philips, sindacalista CGIL, segretario della Camera del Lavoro di Vicenza dal 1974 al 1976, è stato parlamentare PSI alla Cam - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Calasanzio. Un «angelo custode» per educare i giovani (a cura di Matteo Liut) L’educazione e l’istruzione delle nuove generazioni è un’opera profetica che rende chi la compie un vero e proprio “angelo custode” del futuro. Per i cristiani questo impe - X Vai su X
“Angelo” compie 20 anni: concerto gratuito di Francesco Renga a Ventimiglia di Sicilia; FRANCESCO RENGA | ANNUNCIATO IL TOUR ANGELO-VENTI PER CELEBRARE I 20 ANNI DI ANGELO; Francesco Renga festeggia i 20 anni di ‘Angelo’: concerto in Piazza dei Signori.
Sabato sera live di Francesco Renga a Porto Sant’Elpidio - Una serata di fine estate che si annuncia effervescente Francesco Renga celebra quest'anno un anniversario importante. Riporta youtvrs.it
Francesco Renga in concerto a Porto Sant’Elpidio - Gli esordi con i Timoria, il premio della critica a Sanremo Giovani con “Raccontami” e il trionfo con “Angelo”. Secondo senigallianotizie.it