Angelina Jolie | Non riconosco l’America Qualsiasi cosa ovunque divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque penso sia molto pericolosa

Angelina Jolie ha presentato il suo nuovo film “Couture” al Festival di San San Sebastián. Durante l’incontro con la stampa si è detta amareggiata per la situazione politica negli Usa dopo la sospensione del programma del comico Jimmy Kimmel da Abc per affermazioni sull’assassino di Charlie Kirk. “Non riconosco il mio Paese. Qualsiasi cosa, ovunque, divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa – ha affermato l’attrice -. Sono tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non dire cose con superficialità. Stiamo vivendo insieme momenti molto pesanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

