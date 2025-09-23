Angelina Jolie critica gli Stati Uniti | Non riconosco più il mio paese Dobbiamo stare attenti a non dire cose con superficialità

Angelina Jolie critica gli Usa affermando di non riconoscersi più nel suo Paese. L’attrice, che ha presentato il suo ultimo film Couture al Festival di San San Sebastián, in un incontro con la stampa ha dichiarato: “Non riconosco il mio Paese. Qualsiasi cosa, ovunque, divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa. Sono tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non dire cose con superficialità. Stiamo vivendo insieme momenti molto pesanti. Amo il mio Paese, ma in questo momento non lo riconosco”. L’interprete ha sottolineato di “aver sempre vissuto una dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

