Andrea Zondini buona la prima | Ironman concluso con 10 ore e 45’

Due giorni di strade bloccate dal passaggio della frazione in bicicletta dell’Ironman, ma anche la soddisfazione e l’entusiasmo di vedere gareggiare un proprio concittadino. Ci ha messo 10 ore e 45 minuti il forlimpopolese Andrea Zondini per concludere le tre prove del triathlon estremo di sabato scorso, composto da 3,8 km di nuoto nel mare di Cervia, 180 km in sella, con la salita di Bertinoro a fare da boa del circuito da percorrere due volte, chiudendo con la maratona per le strade della costa. "Il momento difficile, a livello mentale – racconta il 23enne – è stato proprio nella frazione di corsa sulle strade di Milano Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Zondini, buona la prima: Ironman concluso con 10 ore e 45’

In questa notizia si parla di: andrea - zondini

Andrea Zondini Dj - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Zondini, buona la prima: Ironman concluso con 10 ore e 45’; Andrea, 23 anni:: Ironman, la mia prima volta; Piazza Saffi si trasforma in un playground: torna il Marghe All Star con le stelle del basket.

Andrea Zondini, buona la prima: Ironman concluso con 10 ore e 45’ - Il 23enne artusiano è soddisfatto del risultato ottenuto e sta già pensando alla preparazione per il prossimo anno ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Andrea, 23 anni:: "Ironman, la mia prima volta" - Ho sempre visto passare gli atleti da Forlimpopoli negli scorsi anni, sono anche stato a Cervia a vedere l’arrivo alcune volte. ilrestodelcarlino.it scrive