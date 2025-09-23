Andrea Pieroni il promoter del metal | Protestare è servito e e ha infranto un muro Iron Maiden al Meazza

Milano – Nel 2023 ha polemizzato proprio dalle pagine del Giorno (“il metal a San Siro non è gradito”), nel 2024 ha scritto a Comune, M-I Stadio e Assoconcerti denunciando la scarsa trasparenza nell’assegnazione delle date al Meazza. Ma alla fine, giovedì scorso, l’amministratore delegato di MC2 Live Andrea Pieroni ha potuto annunciare che il prossimo 17 giugno gli Iron Maiden si esibiranno nella Scala del rock. È la prima volta che l’heavy metal varca la soglia dello stadio milanese. Pieroni, è cambiato qualcosa? “Sì, certo, altrimenti non avrei potuto annunciare il concerto della band inglese a San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Pieroni, il promoter del metal: “Protestare è servito e e ha infranto un muro. Iron Maiden al Meazza”

In questa notizia si parla di: andrea - pieroni

Andrea Pieroni, il promoter del metal: “Protestare è servito e e ha infranto un muro. Iron Maiden al Meazza”; METALITALIA PUB: Parliamo di sold out farlocchi con Andrea Pieroni; METALITALIA PODCAST: l’Italia poteva essere un Paese per festival? Ospite Andrea Pieroni..

Andrea Pieroni, il promoter del metal: “Protestare è servito e e ha infranto un muro. Iron Maiden al Meazza” - Pieroni (MC2): “Più attenzione dopo la mia lettera a Comune e M- Scrive msn.com

San Siro: perché non ospita i concerti di band metal? La lettera del promoter - Va garantita l’imparzialità" Milano, 28 febbraio 2024 – “Concorrenza limitata". Lo riporta ilgiorno.it