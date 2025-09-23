Andrea Marinelli fidanzato durante Temptation il tentatore rompe il silenzio dopo l'accusa di Lucia Ilardo

Andrea Marinelli ha rotto il silenzio su Instagram dopo che Lucia Ilardo ha sostenuto che durante Temptation Island era fidanzato. "Ho sempre rispettato i criteri e le linee guida del programma" ha spiegato, smentendo le voci circolate sul suo conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

