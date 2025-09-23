Andava in giro con alcune dosi di marijuana nel marsupio 20enne denunciato per spaccio
I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato un uomo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie legate alla droga, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 14 e 20, mentre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
