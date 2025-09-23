Eva Robin’s si è raccontata a La Stampa in una lunga intervista, a cominciare proprio dal nome – il suo vero è Roberto Coatti – inventato “a una festa in Sardegna a casa dell’ Aga Khan, dove sono arrivata grazie a un’amica miliardaria e mi sono resa conto che non avevo un cognome d’arte, perché fino ad allora mi ero chiamata Eva e basta: la mia amica vide un romanzo di Harold Robbins su uno scaffale, io ho tolto una “b” e il mio nome è diventato l’usignolo di Eva, Eva Robin’s “. La Sardegna torna quando all’attrice racconta di una festa a casa di Paolo Villaggio: “Era l’82 o l’83, ci ero andata con una mia amica trans, Romina Cecconi, ma quando si sparse la voce che, a differenza di lei, non avevo compiuto la transizione, fui supplicata da Paolo di fare uno spogliarello: c’erano Bianca Jagger, Bulgari, Florinda Bolkan, io ero schiva e selvatica, ma non nel mostrare il mio corpo, e lo feci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Andai a casa di Paolo Villaggio, quando lui scoprì che non avevo fatto la transizione mi chiese di fare uno spoglierello. C’erano Bianca Jagger, Florinda Bolkan…”: parla Eva Robin’s