Andai a casa di Paolo Villaggio quando lui scoprì che non avevo fatto la transizione mi chiese di fare uno spoglierello C’erano Bianca Jagger Florinda Bolkan… | parla Eva Robin’s
Eva Robin’s si è raccontata a La Stampa in una lunga intervista, a cominciare proprio dal nome – il suo vero è Roberto Coatti – inventato “a una festa in Sardegna a casa dell’ Aga Khan, dove sono arrivata grazie a un’amica miliardaria e mi sono resa conto che non avevo un cognome d’arte, perché fino ad allora mi ero chiamata Eva e basta: la mia amica vide un romanzo di Harold Robbins su uno scaffale, io ho tolto una “b” e il mio nome è diventato l’usignolo di Eva, Eva Robin’s “. La Sardegna torna quando all’attrice racconta di una festa a casa di Paolo Villaggio: “Era l’82 o l’83, ci ero andata con una mia amica trans, Romina Cecconi, ma quando si sparse la voce che, a differenza di lei, non avevo compiuto la transizione, fui supplicata da Paolo di fare uno spogliarello: c’erano Bianca Jagger, Bulgari, Florinda Bolkan, io ero schiva e selvatica, ma non nel mostrare il mio corpo, e lo feci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: andai - casa
Ti ricordi… quell’estate di 30 anni fa in cui Moratti provò a portare Eric Cantona all’Inter: “Andai a casa sua…”
Ero giovane e all’inizio della carriera quella volta che andai a Foggia per lo spareggio Acireale-Perugia. Ebbi l’onore dopo la partita di viaggiare in pullman col Perugia che aveva vinto, arrivammo di notte e dormii a casa di un giocatore, c’erano Galletti, Pavon - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Villaggio, la figlia Elisabetta: «Andai in America per fuggire dalla sua celebrità. Mio padre fu ucciso dal diabete»; Neri Parenti: «Fantozzi? Impossibile rifarlo oggi. Il Vaticano ci invitò a non usare la figura di papa Wojtyla, ma ce ne infischiammo»; Milena Vukotic: “Non sopporto l’ansia da ricchezza. A 90 anni sul palco vorrei fare tutto”.
Paolo Villaggio, la figlia Elisabetta: «Andai in America per fuggire dalla sua celebrità. Mio padre fu ucciso dal diabete. Il Leone d'oro lo riabilitò» - E far ridere è difficile, serve ad alleggerire ... Come scrive ilmessaggero.it
Paolo Villaggio, la figlia Elisabetta: «Andai in America per fuggire dalla sua celebrità. Mio padre fu ucciso dal diabete» - «Ricordo di aver percepito benissimo l’eccitazione di mio padre e anche il terrore legato agli esiti del film. Riporta ilmattino.it