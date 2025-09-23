Ancora un caso di Dengue in città | disinfestazione tra San Giusto e Cavana

Triesteprima.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Asugi comunica che nella giornata del 19 settembre 2025 è stato segnalato un caso accertato di Dengue, al rientro da un viaggio all’estero. Come da Piano Regionale 2025 per l’implementazione del “Piano di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi” è stata organizzata l’attività di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: caso - dengue

