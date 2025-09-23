Ancora un caso di Dengue in città | disinfestazione tra San Giusto e Cavana
Asugi comunica che nella giornata del 19 settembre 2025 è stato segnalato un caso accertato di Dengue, al rientro da un viaggio all'estero. Come da Piano Regionale 2025 per l'implementazione del "Piano di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi" è stata organizzata l'attività di.
Caso di Dengue a Pisa: scatta la disinfestazione straordinaria nella zona di via delle Lenze
Caso di Dengue a Pisa, ispezioni porta a porta per eliminare focolai di zanzare. Ecco dove
Caso sospetto di Dengue: in Brianza scatta la disinfestazione straordinaria
C'è un caso di Dengue importato in Trentino, un residente ha manifestato i sintomi al rientro da un viaggio all'estero. Disposto intervento di disinfestazione contro le zanzare nelle aree vicine all'abitazione della persona interessata
Caso Dengue, domani la disinfestazione radicale da via Castelliere a via Brigata Casale https://triesteallnews.it/2025/09/dengue-disinfestazione-da-via-castelliere-a-via-brigata-casale/… - X Vai su X
Caso sospetto di Dengue a Monza disinfestazione straordinaria in centro città.
Monza, Dengue: altre due disinfestazioni straordinarie in centro e in zona viale Campania - Altri tre giorni di disinfestazione straordinaria a Monza per la segnalazione di due distinti casi sospetti di Dengue.
Due casi sospetti di Dengue a Monza: doppia disinfestazione straordinaria - Lo comunica il Comune di Monza: gli interventi inizieranno domani 23 settembre e proseguiranno fino a giovedì 25