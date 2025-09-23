Ancora un assalto al Monumento ai Caduti che presto verrà restaurato
Il Monumento ai Caduti ancora preso di mira da chi lo ha scambiato per una palestra. Ragazzini che si arrampicano sul muro (e c’è chi raggiunge anche il Monumento e lo scala) danneggiando seriamente uno dei simboli della città.Che cosa è successo Il fatto è accaduto nel fine settimana quando, non. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
