Ancora un assalto al Monumento ai Caduti che presto verrà restaurato

Monzatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monumento ai Caduti ancora preso di mira da chi lo ha scambiato per una palestra. Ragazzini che si arrampicano sul muro (e c’è chi raggiunge anche il Monumento e lo scala) danneggiando seriamente uno dei simboli della città.Che cosa è successo Il fatto è accaduto nel fine settimana quando, non. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assalto - monumento

Ancora un assalto al Monumento ai Caduti che presto verrà restaurato; Monza, assalto al monumento ai Caduti: i vandali non risparmiano nemmeno il gelsomino; Sport. Ancona promossa in Serie C: ora si può festeggiare.

Cerca Video su questo argomento: Assalto Monumento Caduti Presto