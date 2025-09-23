Ancora maltempo in Toscana allerta gialla prolungata fino a mercoledì 24 settembre

Firenze, 23 settembre 2025 – Non si placa il maltempo in Toscana. Dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno creato diversi disagi in alcune zone della Regione – in particolare sulla Maremma – l’instabilità caratterizzerà anche la prima parte della giornata di domani, mercoledì 24 settembre. La Sala operativa regionale della protezione civile ha quindi esteso fino alle ore 8 di domani il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti per le aree centro-meridionali. Resta valido anche quello, sempre legato allo stesso rischio e fino alle 17 di oggi, per le aree centro-settentrionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

