Ancora infortuni in Fincantieri | operaio cade da tre metri e finisce a Cattinara
Dopo l'episodio dei quattro operai colti da malore nella serata di ieri all'interno dello stabilimento Fincantieri di Panzano a Monfalcone, anche oggi alle 12 si è verificato un infortunio. L'operaio stava lavorando nel cantiere navale quando, intorno alle 12, è caduto da tre metri, riportando. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Gli operai della Fincantieri di Monfalcone hanno aderito allo sciopero di due ore a fine turno proclamato dai sindacati dopo l'infortunio di lunedì sera, quando 4 operai del reparto salderia sono stati colti da un malore. Oggi il nuovo episodio. A raccogliere le lor - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio sul lavoro alla Fincantieri di Monfalcone. Tre operai saldatori sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. Uno dei tre è in condizioni abbastanza gravi. - X Vai su X
