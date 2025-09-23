Anche un' attrice cervese tra i protagonisti della nuova serie tv con Cristiana Capotondi ambientata in Romagna

Una serie ambientata in Romagna e dove il dialetto romagnolo ha una parte non secondaria. E protagonista fondamentale è anche la provincia di Ravenna. Da giovedì va in onda su Rai 1 per quattro prime serate "La ricetta della felicità", nuova serie diretta da Giacomo Campiotti, con protagoniste. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

