Anche Parigi riconosce la Palestina Macron | È la chiave per la pace

Sono undici i Paesi che hanno formalmente riconosciuto la Palestina in occasione della Conferenza internazionale di alto livello per la risoluzione pacifica del conflitto e l’attuazione della soluzione a due Stati, promossa da Parigi e Riad. Oltre alle già note Francia, Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo, si affiancano Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Malta, San Marino e Nuova Zelanda. A questi si aggiunge il cambio di rotta della Danimarca. "Desideriamo rivedere la nostra posizione (sul riconoscimento, ndr)", ha esordito il ministro degli Esteri, Lars Loekke Rasmussen, sostenendo che Copenhagen non aspetterà più la negoziazione per la soluzione dei due Stati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche Parigi riconosce la Palestina. Macron: "È la chiave per la pace"

In questa notizia si parla di: parigi - riconosce

Parigi riconosce la Palestina, Meloni: "Controproducente farlo ora" | Media: l'esercito israeliano ha distrutto migliaia di aiuti scaduti

Ong: "Morti per fame a Gaza, in 7 giorni quasi come dal 7/10" | Parigi riconosce la Palestina, Meloni: "Controproducente farlo ora"

Onu, Parigi riconosce la Palestina. Hamas: "Metà ostaggi liberi per 60 giorni di tregua"Macron: "Niente giustifica più la guerra, pronti a una missione di stabilizzazione". Israele e USA assenti mentre parlava. Bombe israeliane, a Gaza altri 37 morti in 24 ore #O - facebook.com Vai su Facebook

Onu, Parigi riconosce la Palestina. Hamas: "Metà ostaggi liberi per 60 giorni di tregua" #Onu #Palestina #Parigi #Hamas #Tregua #Ostaggi #MedioOriente #Pace #Diplomazia #GuerraIsraeleGaza - X Vai su X

Onu, Parigi riconosce la Palestina. Hamas: Metà ostaggi liberi per 60 giorni di tregua - Meloni è atterrata a New York, stasera il suo intervento all'ONU; Anche Parigi riconosce la Palestina. Macron: È la chiave per la pace; ONU, la responsabilità storica di Macron: Parigi riconosce la Palestina.

Anche Parigi riconosce la Palestina. Macron: "È la chiave per la pace" - Decisione francese all’Onu, il numero di Paesi a favore supera i 150. Riporta msn.com

La Francia riconosce lo Stato di Palestina. Macron: "Pronti a una missione a Gaza" - E' arrivato il tempo di fermare la guerra, il massacro, è arrivato il tempo della pace" a Gaza e in Medio Oriente: lo ha detto il presidente ... Si legge su huffingtonpost.it